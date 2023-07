Non la tocca chi vola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non la tocca chi vola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TERRA

Significato/Curiosita : Non la tocca chi vola

Un infortunio dopo 49 giorni, tocca quota 300 partite con la maglia dell'inter in occasione della partita persa contro la juventus (2-0). il 18 gennaio... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi terra (disambigua). la terra è il terzo pianeta in ordine di distanza dal sole e il più grande... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 luglio 2023

