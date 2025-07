A volte pare che manchi sotto i piedi nei cruciverba: la soluzione è Terra

TERRA

Curiosità e Significato di Terra

La parola Terra è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Terra.

Perché la soluzione è Terra? La parola terra rappresenta il pianeta su cui viviamo, ma anche il suolo che ci sostiene e dà vita alle piante. È un elemento fondamentale per la nostra esistenza, simbolo di stabilità e radici profonde. Quando si dice pare che manchi sotto i piedi, si fa riferimento alla sensazione di instabilità o smarrimento, come se mancasse il supporto solido. In realtà, la terra ci ricorda di essere ancorati e di trovare equilibrio nella vita.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Gira sotto i nostri piediDànno il benvenuto a chi li mette sotto i piediFiniscono sempre sotto piediSotto i piedi del direttore d orchestraStanno sotto i piedi di chi viaggia in auto

Come si scrive la soluzione Terra

Non riesci a risolvere la definizione "A volte pare che manchi sotto i piedi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

E Empoli

R Roma

R Roma

A Ancona

