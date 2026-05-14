Chi la tocca salta in aria

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Chi la tocca salta in aria' è 'Mina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MINA

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Perché la soluzione è Mina? Mina è una cantante italiana famosa per la sua voce potente e inconfondibile. La sua capacità di interpretare brani emozionanti ha conquistato generazioni di ascoltatori. La sua musica, ricca di profondità e sensibilità, ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama musicale. La sua presenza scenica e il talento vocale sono stati riconosciuti a livello internazionale, rendendola un'icona. La sua influenza si sente ancora oggi, testimoniando la sua grande importanza nel mondo dello spettacolo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Chi la tocca salta in aria". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Chi la tocca salta in aria nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Mina

Se la definizione "Chi la tocca salta in aria" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Chi la tocca salta in aria" conferma che la soluzione 'Mina' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Mina

M Milano I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Chi la tocca salta in aria" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Mina' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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