Vola senza fare rumore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vola senza fare rumore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : GUFO

Significato/Curiosita : Vola senza fare rumore

Stato costruito un elicottero da guerra, chiamato dragonfly, che vola senza fare rumore e non è rintracciabile dai radar. un uomo ruba però l'elicottero... Africanus) gufo reale indiano (bubo bengalensis) gufo reale (bubo bubo) gufo latteo (bubo lacteus) gufo delle nevi (bubo scandiacus) gufo della virginia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Vola senza fare rumore : vola; senza; fare; rumore; Punta: è meta di chi vola per Palermo; Una valvola del cuore; Cl nella tavola periodica presente nelle piscine; Tavola sacra in chiesa; La cantante de L anima vola ; Lo emette la mosca quando vola ; Il sale che si mette in tavola ; L arsenico sulla tavola periodica; Ridono senza alcun motivo; Erranti senza patria; Totale assenza di sentimentalismo; Dosati ma senza dati; Famiglie senza figlie; Moda senza pari; Calzature che si portano senza calze; Meglio senza elio; Serve per fare lo strutto; fare un taglio sulla somma; Ripresa che si può fare soltanto muovendosi; Chi ne ha ci sa fare ; La pianta per fare il genepì; fare acquisti; Non sa fare che papere; Si può fare d orecchi; rumore da interruttore; Un rumore noto ai marinai; Il rumore di una cascata; rumore di chiusura; rumore di uno scatto; rumore d orologio; Il rumore di un uomo che entra in un cafè; Fragoroso rumore di acqua che cade dall alto;

Cerca altre Definizioni