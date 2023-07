Nella sacca del bagnante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nella sacca del bagnante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DOPOSOLE

Significato/Curiosità : Nella sacca del bagnante

Nella sacca del bagnante o doposole è un prodotto cosmetico appositamente progettato per soddisfare le esigenze della pelle dopo l'esposizione al sole o al contatto con l'acqua salata o clorata. Questo tipo di prodotto solitamente contiene ingredienti lenitivi e idratanti, come l'aloe vera, l'estratto di camomilla o il pantenolo, che aiutano a lenire la pelle arrossata e irritata. Inoltre, spesso sono presenti sostanze rinfrescanti come il mentolo, che donano una piacevole sensazione di sollievo e freschezza. La sacca del bagnante o doposole può essere utilizzata per alleviare l'irritazione causata dal sole o dall'acqua, idratare la pelle e prolungare la durata dell'abbronzatura. È un alleato prezioso per mantenere la pelle sana e idratata dopo una giornata trascorsa al mare o in piscina.

Altre risposte alla domanda : Nella sacca del bagnante : nella; sacca; bagnante; La segue nella scala; Gita avventurosa nella savana; Era immense nella canzone Gli anni degli 883; Suona in dischi e concerti senza essere nella band; Un riparo della sentinella ; Tagliare salumi pane insacca ti; Disacca ride a cui si può essere intolleranti; Nella sacca dell hockeista; Una fabbrica di insacca ti; Casacca femminile ampia e lunga, stile premaman; Una crema per il bagnante ; L indossa il bagnante ; Il bagnante rischia di calpestarlo sugli scogli; Dà riparo al bagnante ; Dipinse la bagnante seduta;

Cerca altre Definizioni