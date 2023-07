Una crema per quando si toma dalla spiaggia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una crema per quando si toma dalla spiaggia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DOPOSOLE

Significato/Curiosità : Una crema per quando si toma dalla spiaggia

La crema doposole è un prodotto cosmetico specificamente formulato per lenire e idratare la pelle dopo l'esposizione al sole. È progettata per fornire un sollievo immediato e alleviare i disagi causati dalla prolungata esposizione ai raggi solari, come arrossamento, scottature e secchezza cutanea. La crema doposole contiene ingredienti calmanti come l'aloe vera, l'olio di cocco o la camomilla, che aiutano a lenire e rinfrescare la pelle. Inoltre, spesso è arricchita con vitamine e antiossidanti per riparare e proteggere la pelle danneggiata. L'applicazione di una crema doposole dopo una giornata di sole aiuta a mantenere la pelle idratata, favorisce una guarigione più rapida e contribuisce a preservare la salute e la bellezza della pelle a lungo termine.

