Si infilzano sullo spiedo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si infilzano sullo spiedo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : POLLI

Significato/Curiosità : Si infilzano sullo spiedo

Lo spiedo è una tecnica di cottura che prevede l'infilzamento dei polli su uno spiedo lungo, solitamente di metallo, che viene posizionato sopra una fonte di calore, come un fuoco aperto o un grill. I polli vengono sistemati in modo da essere equamente distribuiti sullo spiedo, con le zampe e le ali ben fissate per evitare che si stacchino durante la cottura. Questo metodo permette una cottura uniforme e croccante della pelle, mentre la carne rimane succulenta e tenera. Durante la cottura, è possibile spennellare i polli con marinatura o salsa per aggiungere sapore. Una volta pronti, i polli infilzati sullo spiedo possono essere serviti interi e affettati al momento, creando un piatto gustoso e invitante.

Altre risposte alla domanda : Si infilzano sullo spiedo : infilzano; sullo; spiedo; S infilzano in uno stecchino; Vi si infilzano i polli; Si paga quella sullo smaltimento dei rifiuti; Porto calabrese affacciato sullo Ionio; Film del 2008 sullo spogliarello maschile ing; Sigla sullo stemma di Roma; Risiede sullo stesso pianerottolo; Maiale cotto intero al forno o allo spiedo ; Arnese con lo spiedo ; Un artista dello spiedo ; Vaschetta di metallo usata per cucinare allo spiedo ; Cotto allo spiedo ... come un pollo da asporto;

Cerca altre Definizioni