La Soluzione ♚ Lo raccolgono le api La definizione e la soluzione di 7 lettere: Lo raccolgono le api. POLLINE Il polline o granulo pollinico è l'insieme dei microgametofiti prodotti dalle spermatofite. Nelle gimnosperme è prodotto dai coni maschili, nelle angiosperme è prodotto nelle antere. La funzione principale del polline è il trasporto del gamete maschile nei pressi di quello femminile. I granuli di polline hanno una particolare parete costituita da sporopollenina un polimero estremamente resistente e stabile che protegge i pollini durante il loro trasporto. Altre Definizioni con polline; raccolgono; Bellissimo di forme perfette; È indispensabile per la fecondazione dei fiori; Raccolgono prove pratiche; Numeri che si raccolgono in particolari tavole;

POLLINE

