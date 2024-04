La definizione e la soluzione di 7 lettere: Chi l ha verde ama le piante. POLLICE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il pollice (inch in inglese; simbolo: in o doppio primo, ) è un'unità di misura di lunghezza del Sistema imperiale, che non fa parte del Sistema internazionale di unità di misura, ma che è tuttora ampiamente utilizzata nei paesi di cultura anglosassone, come Regno Unito e Stati Uniti, oltre che in molti settori tecnologici e storicamente pervaso nell'architettura antica, i cui termini sono noti alla storiografia medievale latina e volgare italiana. Ha un valore pari a 25,4 mm. Un suo sottomultiplo molto usato è il millesimo di pollice: 0,001 in = 25,4 µm = 2,54×10-5 m Ad esempio, il pollice è usato per indicare la lunghezza della ...

pollice ( approfondimento) m sing (pl.: pollici)

(anatomia) , (primatologia) il primo dito della mano, l'unico opponibile rispetto alle altre dita l'opponibilità del pollice è una caratteristica tipica di quasi tutti i primati (fisica) unità di misura della lunghezza di derivazione anglosassone che corrisponde a 2,54 centimetri; in italiano è utilizzata principalmente per indicare le dimensioni degli schermi televisivi o di computer (in questo senso indica la lunghezza, appunto in pollici, della diagonale dello schermo stesso) e trova inoltre applicazione per esprimere il diametro di molti oggetti, come i tubi

Sillabazione

pòl | li | ce

Pronuncia

IPA: /'pllite/

Etimologia / Derivazione

dal latino pollex

Sinonimi

dito grosso, primo dito

Termini correlati

alluce

