La definizione e la soluzione di: Una spilla sullo sparato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Nodo, dopodiché i lembi incrociati che coprono lo sparato della camicia vengono fermati con una spilla; nella variante femminile ne esistono modelli variamente...

Dan Cooper, meglio conosciuto come D. B. Cooper (... – scomparso il 24 novembre 1971), è stato un criminale statunitense, famoso per aver dirottato un Boeing 727, dal quale si lanciò in volo dopo aver ricevuto un riscatto di 200.000 dollari statunitensi (equivalenti a circa 1.338.000 dollari statunitensi del 2021), scomparendo subito dopo.

Dan Cooper fu lo pseudonimo usato dall'uomo durante la rapina, probabilmente ispirato all'omonimo personaggio dei fumetti degli anni cinquanta, protagonista di storie avventurose aeree, che vanno dallo spionaggio alla fantascienza. Nonostante un'estesa caccia all'uomo e una continua indagine da parte dell'FBI, l'autore non è mai stato né localizzato né identificato con certezza e, pur considerando l'eventualità che potesse non essere sopravvissuto a un lancio così rischioso, la questione è rimasta ufficialmente aperta fino al luglio 2016, quando l'FBI ha deciso di archiviare il caso, a cui era stato attribuito il nome in codice «Norjak». Questo episodio di pirateria aerea rimane l'unico irrisolto nella storia dell'aviazione statunitense.

Italiano

Sostantivo

fermaglio ( approfondimento) m sing (pl.: fermagli)

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

fer | mà | glio

Pronuncia

IPA: /fer'mao/

Etimologia / Derivazione

dal provenzale fermalh

Sinonimi

fibbia, spilla, borchia, molletta, clip, spillone, fermacapelli, fermacravatta

graffetta, clip

Alterati