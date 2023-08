Uccelletti che infilzano le prede sui rami spinosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uccelletti che infilzano le prede sui rami spinosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AVERLE

Significato/Curiosita : Uccelletti che infilzano le prede sui rami spinosi

Alimentari delle averle. si tratta di uccelli di dimensioni medio-piccole, che vanno dai 14 cm dell'averla di emin agli oltre 30 cm dell'averla grigia cinese:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

