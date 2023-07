Imponente montagna che sovrasta l Alpe di Siusi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Imponente montagna che sovrasta l Alpe di Siusi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : SASSOPIATTO

Significato/Curiosità : Imponente montagna che sovrasta l Alpe di Siusi

Il Sassopiatto è una maestosa montagna che si erge imponente sopra l'Alpe di Siusi, nella regione delle Dolomiti in Italia. Questa imponente cima rocciosa si distingue per la sua forma caratteristica e la sua imponenza che domina il paesaggio circostante. Con le sue pareti verticali e la cima piatta, il Sassopiatto offre una vista spettacolare sull'Alpe di Siusi, la più grande altopiano d'Europa, con i suoi prati verdi, le foreste lussureggianti e i villaggi pittoreschi. Questo luogo affascinante è una destinazione ideale per gli amanti dell'escursionismo e dell'arrampicata, offrendo una varietà di sentieri e vie di arrampicata adatti a tutti i livelli di abilità. Oltre alla bellezza naturale, il Sassopiatto è anche ricco di leggende e storie che si intrecciano con la cultura locale, rendendo questa montagna ancora più affascinante e affascinante per coloro che la visitano.

