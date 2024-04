La definizione e la soluzione di 4 lettere: di Siusi nelle Dolomiti. ALPE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sloveno

Nome proprio

Significato e Curiosità su: L'Alpe di Siusi (Mont Sëuc in ladino; Seiser Alm in tedesco) è un altopiano dolomitico situato in Italia, in Alto Adige, all'interno del territorio del comune di Castelrotto.

Alpe f pl

(geografia) Alpi

Sillabazione

Al | pe

Pronuncia

IPA: /'alpe/

Etimologia / Derivazione

vedi Alpi

Tedesco

Sostantivo

Alpe (pl.: Alpen)

(agricoltura) alpeggio

Sostantivo, forma flessa

Alpe pl

plurale di Alp

Sillabazione

Al | pe

Pronuncia

IPA: /'alp/

Etimologia / Derivazione

dall'alto tedesco antico alpa