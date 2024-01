La definizione e la soluzione di: Quello di forze è sempre imponente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

La guerra birmano-siamese del 1785–86 fu un conflitto militare combattuto tra la dinastia Konbaung della Birmania e la dinastia Chakri del Siam, l'odierna Thailandia. È conosciuta in Thailandia anche come guerra dei nove eserciti, tante furono le armate impiegate dai birmani nell'invasione del Siam, ed è stata considerata la più grande guerra combattuta in Thailandia.

Italiano

Sillabazione

schie | ra | mén | to

Pronuncia

IPA: /skjera'mento/

Etimologia / Derivazione

deriva da schierare

Sostantivo

schieramento m sing (pl.: schieramenti)