L Alpe località climatica delle Dolomiti - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : SIUSI

Significato/Curiosita : L alpe localita climatica delle dolomiti

Il turismo venne ulteriormente favorito nel 1905, quando la strada delle dolomiti nel tratto da moena ad arabba. durante la prima guerra mondiale, il... 46°32'28n 11°38'40.99e / 46.54111°n 11.64472°e46.54111; 11.64472 l'alpe di siusi (mont sëuc in ladino; seiser alm in tedesco) è un altopiano dolomitico situato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

