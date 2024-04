La definizione e la soluzione di 8 lettere: Imponente monumento sepolcrale. MAUSOLEO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Un mausoleo è una tomba privata di eccezionale pregio, robustezza e monumentalità, generalmente eretta per custodire nel tempo il corpo di una grande personalità o di un nucleo di persone con legami familiari o storici. Il mausoleo propriamente detto è un edificio sorto al solo scopo di ospitare in forma monumentale il corpo di un defunto o di un certo numero di defunti, costituendone la dimora eterna ultraterrena. Il mausoleo può essere sotterraneo, adiacente a un rilievo roccioso esistente, o elevarsi autonomo in altezza. L'edificio può sorgere in zone isolate, di proprietà privata o essere situato presso la via pubblica, secondo l'uso ...

mausoleo ( approfondimento) m sing (pl.: mausolei)

(architettura) tomba di elevata monumentalità, costruita in genere per conservare il corpo di un personaggio importante (per estensione) costruzione imponente

Sillabazione

mau | so | lè | o

Pronuncia

IPA: /mawzo'lo/

Etimologia / Derivazione

dal latino mausoleum a sua volta dal greco µase, derivato di as ossia «Mausolo», nome del satrapo della Caria che nel 4° sec. a. C. fece edificare ad Alicarnasso una propria tomba monumentale, considerata poi tra le sette meraviglie del mondo

Sinonimi