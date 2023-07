Così è la minestra poco brodosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è la minestra poco brodosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : DENSA

Significato/Curiosità : Così è la minestra poco brodosa

La minestra poco brodosa o densa è un piatto caratterizzato da una consistenza più spessa e cremosa rispetto alla tradizionale minestra. Solitamente preparata utilizzando una maggiore quantità di ingredienti come verdure, legumi o carne, la minestra densa è ricca di sapore e offre una consistenza più soddisfacente. Grazie alla sua consistenza più cremosa, la minestra densa può essere una scelta ideale per coloro che desiderano un pasto più sostanzioso e appagante.

