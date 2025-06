Così sono le minestre poco brodose nei cruciverba: la soluzione è Dense

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Così sono le minestre poco brodose' è 'Dense'.

DENSE

Curiosità e Significato di Dense

Non fermarti alla soluzione! Conosci Dense più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Dense.

Perché la soluzione è Dense? La parola DENSE descrive qualcosa che è compatto, spesso e poco liquido, come una minestra poco brodose. Indica una consistenza consistente, ricca e non troppo liquida, perfetta per chi cerca sapore e sostanza senza troppa acqua. In cucina, si usa anche per parlare di tessuti o oggetti con densità elevata, rendendo il termine molto versatile e utile in vari contesti.

Come si scrive la soluzione Dense

Stai cercando la risposta alla definizione "Così sono le minestre poco brodose"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

S Savona

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U S T A A E T R G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SGUATTERA" SGUATTERA

