VENIALE

Curiosità e Significato di Veniale

Perché la soluzione è Veniale? Veniale indica una colpa lieve, di poco conto, che può essere perdonata facilmente. È usato per descrivere errori o mancanze che non hanno gravi conseguenze e sono considerati meno severi rispetto a colpe più serie. In breve, rappresenta un passo falso che si può tollerare senza troppi rimorsi, dimostrando come anche gli sbagli più piccoli abbiano il loro valore nel contesto delle azioni umane.

Come si scrive la soluzione Veniale

V Venezia

E Empoli

N Napoli

I Imola

A Ancona

L Livorno

E Empoli

