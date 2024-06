scarsamente diluita

: Il termine Densa è usato come nome di varie organizzazioni immaginarie che parodiano il Mensa (l'organizzazione per persone con intelligenza superiore al 98° percentile) in quanto dedicate agli individui non sufficientemente intelligenti per essere membri del Mensa. Sebbene alcuni suggeriscano che il nome Densa sia l'acronimo di "Diversely Educated Not Seriously Affected" (in italiano "diversamente istruiti non seriamente interessati"), il termine potrebbe anche essere un portmanteau di dense (nel senso di stupido) e Mensa.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: densa f sing . femminile di denso. Sillabazione: dèn | sa. Etimologia / Derivazione: vedi denso. Sinonimi: spessa, folta, compatta, condensata, consistente. (di notte) fitta, oscura, intensa, profonda, cupa. ricca, sensata,. corposa, concentrata,. (senso figurato) piena, abbondante, colma. Contrari: allungata, diluita, fluida, sciolta, inconsistente, rada, rarefatta, diradata.