PASTELLO

Perché la soluzione è Pastello? Il termine pastello indica un colore chiaro e delicato, spesso poco saturo, che richiama tonalità morbide e sognanti. È usato sia per descrivere sfumature artistiche che per i materiali stessi, come le matite colorate di pastello. Questo colore evoca sensazioni di dolcezza e leggerezza, perfetto per creare atmosfere rilassanti e delicate. Insomma, il pastello è il colore della subtlety e della raffinatezza.

P Padova

A Ancona

S Savona

T Torino

E Empoli

L Livorno

L Livorno

O Otranto

