Osso del torace - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Osso del torace. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STERNO

Significato/Curiosita : Osso del torace

Avvertenze. la costa, o costola, (dal latino: costa/costula) è un osso del torace pari e simmetrico. l'insieme delle coste con lo sterno e le vertebre... Articolazione sterno-costale: articolazioni fra sterno e cartilagini costali articolazione sterno-clavicolare: articolazioni fra sterno e la clavicola... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Osso del torace : osso; torace; Saldandosi con ileo e pube forma l osso iliaco; A quella fumogena posso no ricorrere i militari; Posso no essere domenicali festive lampo; Lo sono stati Erik il Rosso e Sven barba forcuta; Posso no essere gommose o balsamiche; Si trova tra il torace e la piccola pelvi; Muscoli del torace ; I mantici del torace ; Nel torace e nel dorso; Fa parte del torace ;

