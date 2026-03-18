Osso piatto del petto che riunisce le costole

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Osso piatto del petto che riunisce le costole' è 'Sterno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STERNO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Osso piatto del petto che riunisce le costole" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Osso piatto del petto che riunisce le costole". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Sterno? Lo sterno è un osso piatto situato nella parte anteriore del torace che svolge un ruolo fondamentale nella protezione degli organi vitali come il cuore e i polmoni. La sua struttura armoniosa permette di collegare le costole attraverso le cartilagini, contribuendo alla stabilità della gabbia toracica. Questo osso si sviluppa lungo tutta la linea mediana del torace e si articola con le clavicole superiormente. La sua presenza è essenziale per la funzionalità respiratoria e la protezione degli organi interni.

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Osso piatto del petto che riunisce le costole nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Sterno

La soluzione associata alla definizione "Osso piatto del petto che riunisce le costole" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Osso piatto del petto che riunisce le costole" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Sterno:

S Savona T Torino E Empoli R Roma N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Osso piatto del petto che riunisce le costole" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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