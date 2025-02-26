Un osso del torace

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un osso del torace' è 'Costola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COSTOLA

Perché la soluzione è Costola? La parola rappresenta un elemento scheletrico che si trova nella regione toracica dell’essere umano. Essa contribuisce a formare la gabbia toracica, proteggendo organi vitali come il cuore e i polmoni. La costola si collega posteriormente alla colonna vertebrale e si estende verso avanti, formando un arco che accompagna le curve del torace. La sua funzione principale è quella di offrire supporto e stabilità alla struttura toracica, garantendo la protezione degli organi interni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un osso del torace". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Un osso del torace nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Costola

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un osso del torace" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un osso del torace" conferma che la soluzione 'Costola' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Costola

C Como O Otranto S Savona T Torino O Otranto L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un osso del torace" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Costola' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Fa parte del toraceIl pezzo di Adamo da cui nacque EvaIl dorso del libroOsso del toraceOsso piatto posto sulla superficie del toraceOsso a forma di Y nel torace degli uccelliOsso piatto del toraceL osso del torace