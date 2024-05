La Soluzione ♚ Osso a forma di Y nel torace degli uccelli La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : FURCULA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. FURCULA

Significato della soluzione per: Osso a forma di y nel torace degli uccelli La furcula, anche nota comunemente come forcella o forchetta, è un osso biforcuto presente negli uccelli e altri teropodi. La furcula è formata da una fusione delle clavicole, e negli uccelli serve per rinforzare il torace durante il volo. La presenza di furcule è stata confermata in teropodi come i dromaeosauridi, gli oviraptoridi, i tirannosauridi, i troodontidi, i celofisidi e gli allosauroidi.

