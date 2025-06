L osso del torace nei cruciverba: la soluzione è Sterno

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L osso del torace' è 'Sterno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STERNO

Curiosità e Significato di Sterno

Approfondisci la parola di 6 lettere Sterno: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sterno? Lo sterno è l'osso piatto e centrale del torace, che si trova nella parte anteriore del busto. Funziona da supporto per le costole e protegge gli organi vitali come il cuore e i polmoni. È fondamentale per la respirazione e la stabilità della gabbia toracica, contribuendo alla nostra struttura corporea e salute generale.

Come si scrive la soluzione Sterno

Hai davanti la definizione "L osso del torace" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

T Torino

E Empoli

R Roma

N Napoli

O Otranto

