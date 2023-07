Un disastro che nessuno si sarebbe aspettato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un disastro che nessuno si sarebbe aspettato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PATATRAC

Significato/Curiosita : Un disastro che nessuno si sarebbe aspettato

Il disastro aereo di tenerife è stato un incidente aereo avvenuto il 27 marzo 1977 alle ore 17:06:56 cet, a seguito della collisione tra due aerei passeggeri... Convenzioni di wikipedia. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. patatrac è stato un programma televisivo italiano trasmesso sulla rete 2 dal 27... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 luglio 2023

