Un completo disastro nei cruciverba: la soluzione è Patatrac

Home / Soluzioni Cruciverba / Un completo disastro

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un completo disastro' è 'Patatrac'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PATATRAC

Curiosità e Significato di "Patatrac"

La soluzione Patatrac di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Patatrac per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Patatrac? Patatrac è un termine colloquiale che evoca l’idea di un grande disguido o di un evento catastrofico, spesso con un tocco di ironia. Immagina qualcosa che va completamente storto, come un sogno che si trasforma in un incubo: è proprio questo il tipo di situazione che si può definire un patatrac. Usato frequentemente nella lingua parlata, rende bene l'idea di una sfortunata combinazione di eventi che porta a un risultato disastroso.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Termine che imita il suono di ciò che si rompeDisastro crollo improvvisoUn disastro che nessuno si sarebbe aspettatoCompleto dissestoIndirizzo completo del sitoCompleto sfacelo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Patatrac

La definizione "Un completo disastro" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

A Ancona

T Torino

A Ancona

T Torino

R Roma

A Ancona

C Como

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G O S A S T N E R I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GROSSETANI" GROSSETANI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.