La Soluzione ♚ Si va a cercarla dove non c è nessuno La definizione e la soluzione di 4 lettere: Si va a cercarla dove non c è nessuno. PACE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Si va a cercarla dove non c e nessuno: La pace è una condizione sociale, relazionale, politica (per estensione anche personale ovvero intraindividuale, o eventualmente legata ad altri contesti), caratterizzata dalla presenza di condivisa armonia e contemporanea assenza di tensioni e conflitti. La pace che si instaura tra due nazioni in seguito a una guerra può trarre origine dalla cessazione del conflitto per comune accordo fra le nazioni coinvolte oppure essere imposta quando il suo mantenimento è possibile sotto il rispetto di condizioni dettate dalla nazione che ha vinto il conflitto o quando la superiorità di una delle parti è tale da scongiurare qualsiasi azione di rivolta ... Sostantivo Significato e Curiosità su: La pace è una condizione sociale, relazionale, politica (per estensione anche personale ovvero intraindividuale, o eventualmente legata ad altri contesti), caratterizzata dalla presenza di condivisa armonia e contemporanea assenza di tensioni e conflitti. La pace che si instaura tra due nazioni in seguito a una guerra può trarre origine dalla cessazione del conflitto per comune accordo fra le nazioni coinvolte oppure essere imposta quando il suo mantenimento è possibile sotto il rispetto di condizioni dettate dalla nazione che ha vinto il conflitto o quando la superiorità di una delle parti è tale da scongiurare qualsiasi azione di rivolta ... pace ( approfondimento) f sing (pl.: paci) stato di quiete (militare) (sociologia) (politica) (diritto) assenza di stato di guerra nei rapporti fra stati oppure all'interno di uno stesso stato, assicurata anche dalla mancanza di ogni forma di violenza e garantita dal rispetto dei diritti dei popoli e dei singoli individui così come infranta dinanzi alle ingiustizie, la pace è anche il compiacimento nel rispetto delle leggi corrette condizione individuale e/o collettiva di armonia, benessere il valore morale della pace può essere conseguito con ricerca assennata (per estensione) virtù, opposta alla disputa litigiosa, per esempio nella ricerca della verità e tramite un dialogo leale oltre il tentativo di prevalere sull'altro, quindi in amicizia, nel matrimonio, nella famiglia, in una città, tra nazioni, nel mondo periodi storici di pace permettono grandi cose che, sperate in momenti di difficoltà, agevolano la concordia e la consapevolezza (familiare) andare d'accordo un po' di autoironia favorisce la pace Sillabazione pà | ce Pronuncia IPA: /'pa.te/ Etimologia / Derivazione dal latino pax, con la radice pak- presente anche in patto Citazione Sinonimi armistizio, distensione, tregua

(tra persone) accordo, armonia, concordia intesa, pacificazione, rappacificazione, riconciliazione, unione

accordo, armonia, concordia intesa, pacificazione, rappacificazione, riconciliazione, unione calma, quiete, relax, rilassamento, riposo serenità, silenzio, tranquillità

quieto vivere

conciliazione, accomodamento

felicità, beatitudine

(per estensione) (senso figurato) bontà, dolcezza Contrari conflitto, guerra

attrito, contrasto, disaccordo, discordia, lite, lotta, tensione

chiasso, confusione, irrequietezza, scompiglio, trambusto, turbamento

ribellione

dissidio

confusione, disordine, baraonda, caos, scompiglio,

infelicità, tribolazione

(per estensione) "paura" Parole derivate pacioccone, pacioso, pagare, paga, requiescant in pace, riposino in pace Termini correlati ( per estensione ) arrabbiarsi, adirarsi

arrabbiarsi, adirarsi ( per estensione ) crudeltà

crudeltà ( per estensione ) dispetto, burla, malizia

dispetto, burla, malizia ( per estensione ) bene

bene ( senso figurato ) pienezza

pienezza (per estensione) lealtà, sincerità, purezza Proverbi e modi di dire darsi pace : trovare sollievo

: trovare sollievo non darsi pace :

: pace eterna

chi muore giace, chi vive si dà pace : la vita continua

: la vita continua riposa in pace : è morto

: è morto ha raggiunto la pace dei sensi : ha rinunciato ad una vita sessuale

: ha rinunciato ad una vita sessuale morirei in pace : senza sofferenza alcuna, veramente

: senza sofferenza alcuna, veramente la pace nel mondo : non è soltanto una condizione di socialità, amicizia, produzione e solidarietà ottimamente vissute ed espresse ma anche una reale ed effettiva assenza di guerre, battaglie e conflitti

: non è soltanto una condizione di socialità, amicizia, produzione e solidarietà ottimamente vissute ed espresse ma anche una reale ed effettiva assenza di guerre, battaglie e conflitti essere artigiani di pace (Papa Francesco): esortazione religiosa e di speranza al fine di evitare la distruzione, come causata dalle guerre Altre Definizioni con pace; cercarla; dove; nessuno; Il significato del nome Tienanmen la vastissima piazza nel centro di Pechino; Pronto a ghermire; Un uccello come il falco; Dove cresce inverdisce; Stanno attenti a dove mettono i piedi; Località dove si fanno i fanghi; Qui nessuno è profeta; Che nessuno si muova; Una rete che nessuno vorrebbe segnare; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Si va a cercarla dove non c è nessuno

PACE

P

A

C

E

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Si va a cercarla dove non c è nessuno' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.