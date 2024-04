La Soluzione ♚ Lo è un comportamento che non ci si sarebbe aspettato

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ANOMALO

Curiosità su Lo e un comportamento che non ci si sarebbe aspettato: Profezia che si autoadempie si ha quando un individuo, convinto o timoroso del verificarsi di eventi futuri, altera il suo comportamento in un modo tale... Il monismo anomalo è una teoria proposta dal filosofo statunitense Donald Davidson nel tentativo di risolvere il problema del dualismo mente-corpo. Essa è esposta per la prima volta nel saggio Eventi mentali del 1970. Col monismo anomalo Davidson vuole affermare un rigoroso fisicalismo sul piano ontologico, senza con ciò ridurre completamente la psicologia e la mente alla fisica e alla materia (e per questo la sua posizione può definirsi "fisicalismo non riduttivo"). Quella di Davidson è infatti una Teoria dell'identità delle occorrenze (token-identity theory), distinta dalle precedenti teorie materialiste dell'identità dei tipi ...

