Insiemi di segni o raccolte di leggi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Insiemi di segni o raccolte di leggi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CODICI

Significato/Curiosita : Insiemi di segni o raccolte di leggi

Come "e.o.") si intende l'insieme di manovre diagnostiche effettuate dal medico per verificare la presenza o assenza, nel paziente, dei segni (o sintomi... I codici di riciclaggio sono dei simboli che permettono di riconoscere in modo chiaro ed immediato il tipo di materiale del quale è costituito un oggetto... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Insiemi di segni o raccolte di leggi : insiemi; segni; raccolte; leggi; Grandi insiemi di cose; insiemi di voci; Gli insiemi di due cose; insiemi di arnie; insiemi di versi in poesia; segni di botte; Dare chiari segni di freddo o di paura; Blocchetto da 10 o 20 assegni fra; Disegni a lato: la parte dei nomi in comune; Sottili segni ramificati nella roccia; raccolte di documenti sulla vita e miracoli dei santi; raccolte di canti religiosi; raccolte di eventi storici; raccolte di canti sacri; raccolte di vini; Al femminile galleggi a al maschile striscia; Si tiene sul leggi o; Dileggi are schernire; Un grosso serpente o un segnale galleggi ante; Segnale galleggi ante;

Cerca altre Definizioni