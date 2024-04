La Soluzione ♚ Non autorizzate dalle leggi abusive La definizione e la soluzione di 11 lettere: Non autorizzate dalle leggi abusive. CLANDESTINE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Non autorizzate dalle leggi abusive: Clandestino (Clandestine) – romanzo di James Ellroy del 1982 Clandestine – album degli Entombed del 1991 Clandestine gruppo dei mutanti fumetti Marvel Comics Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Clandestino (Clandestine) – romanzo di James Ellroy del 1982 Clandestine – album degli Entombed del 1991 Clandestine gruppo dei mutanti fumetti Marvel Comics clandestine f plur femminile plurale di clandestino Sostantivo, forma flessa clandestine f plur femminile plurale di clandestino Sillabazione clan | de | stì | ne Etimologia / Derivazione vedi clandestino Francese Aggettivo, forma flessa clandestine f sing femminile singolare di clandestin Sostantivo, forma flessa clandestine f sing femminile singolare di clandestin Pronuncia IPA: /kl~.ds.tin/ Etimologia / Derivazione vedi clandestin Inglese Aggettivo clandestine (comparativo more clandestine , superlativo relativo most clandestine ) clandestino, segreto, nascosto a clandestine operation - un'operazione clandestina

- un'operazione clandestina a clandestine love - un amore clandestino Pronuncia IPA: /klæn'dstn/ Ascolta la pronuncia : Etimologia / Derivazione dal latino clandestinus, attraverso il francese clandestin Sinonimi secret, hidden italiano vedi clandestino

francese vedi clandestin

inglese The Free Dictionary, edizione online Merriam-Webster, Versione on-line WordReference.com, Versione on-line Inglese-Italiano Douglas Harper, Online Etymology Dictionary

