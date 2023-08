Insiemi di elementi che coprono gli uccelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Insiemi di elementi che coprono gli uccelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PIUMAGGI

Significato/Curiosita : Insiemi di elementi che coprono gli uccelli

Mammiferi. le penne vessillate coprono l'esterno del corpo, sotto le quali troviamo le piume, che forniscono agli uccelli isolamento termico e impermeabilità... Stai cercando il singolo di leo gassmann, vedi piume (leo gassmann). il piumaggio o anche meno comunemente piura è la caratteristica principale che distingue... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

