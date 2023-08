Antica assemblea ateniese che votava delle leggi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antica assemblea ateniese che votava delle leggi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ECCLESIA

Riferimento. l'ecclesia, nell'antica atene, era l'assemblea del popolo (in greco antico: sa, ekklesía: "assemblea"), che votava le leggi scritte dalla boulé... Con o contengono il titolo. ecclesia – l'assemblea del popolo nelle istituzioni politiche della democrazia ateniese ecclesia – nell'arte medievale una raffigurazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

