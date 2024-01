La definizione e la soluzione di: Praticarsi segni indelebili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il tatuaggio (derivato dal francese tatouage, a sua volta dal verbo tatouer e questo dal termine anglosassone tattoo, adattamento del samoano tatau) è sia una tecnica di decorazione pittorica corporale dell'uomo, sia la decorazione prodotta con tale tecnica. Tradizionalmente la decorazione è destinata a durare per molto tempo, a volte per sempre, ma in tempi recenti sono state inventate tecniche per realizzare tatuaggi temporanei.

Nella sua forma più diffusa, la tecnica di questa modificazione corporea consiste nell'incidere la pelle ritardandone la cicatrizzazione con sostanze particolari (più precisamente è chiamata scarificazione) o nell'eseguire punture con l'introduzione di sostanze coloranti nelle ferite. Questa tecnica, che oggi sembra facile da eseguire, è stata resa possibile dal susseguirsi e dall'evolversi di tecniche più svariate e ardue nell'antichità.

Italiano

Verbo

Transitivo

tatuare (vai alla coniugazione)

(arte) eseguire un tatuaggio sul corpo di una persona mi ha tatuato una bellissima sirena sul braccio

Sillabazione

ta | tuà | re

Pronuncia

IPA: /tatu'are/

Etimologia / Derivazione

dal francese tatouer e prima dall’inglese tattoo

