Lo umanoide in fabbrica: Figura umanoide di nome huggy wuggy, che funge da mascotte dell'azienda. il gioco ha presto goduto di recensioni positive per il suo gameplay, ma in seguito... Curiosità su: Figura umanoide di nome huggy wuggy, che funge da mascotte dell'azienda. il gioco ha presto goduto di recensioni positive per il suo gameplay, ma in seguito... Un robot (pron. robòt o robó, all'inglese ròbot) è una qualsiasi macchina (più o meno antropomorfa) in grado di svolgere, più o meno indipendentemente, un lavoro al posto dell'uomo. Il nome proviene dalla parola ceca robota che significa lavoro pesante, a sua volta derivata dall'antico slavo ecclesiastico rabota, servitù; raramente è italianizzato in roboto (ròboto). Italiano Sostantivo robot ( approfondimento) m inv (forestierismo) (letterario) macchina antropomorfa creata artificialmente, di solito per eseguire lavori ritenuti troppo pesanti, o per essere genericamente al pronto servizio dell'uomo o della civiltà che l'ha creata il robot è sulla strada per il futuro (elettronica) (informatica) (tecnologia) (ingegneria) macchina elettromeccanica automatica predisposta per lo svolgimento, in modo più o meno indipendente, di alcune attività proprie dell'uomo robot di montaggio, robot di microsaldatura, robot di verniciatura (ecologia) (tecnologia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (per estensione) macchina multifunzionale o piccolo elettrodomestico programmabile, anche destinato ad eseguire lavori faticosi robot per impastare , robot -centrifuga

, un robot come guida turistica parte del nome commerciale di un giocattolo programmabile, soprattutto se antropomorfo o zoomorfo quando non comandato, solitamente un robot compie gesti ripetitivi indistinti (senso figurato) chi lavora in modo meccanico, specialmente al di là dei limiti fisici umani; utilizzato soprattutto in senso spregiativo o in frasi negative: quell'imprenditore ci tratta come robot! (spregiativo) persona ritenuta senza sentimenti, contro cui qualcuno in errore reputa di poter fare quasi qualunque cosa desideri senza rispetto delle normali regole di convivenza e pacificazione né del valore e della dignità umana e non nel momento in cui un individuo considerasse un'altra persona alla stregua di un robot purtroppo potrebbe sentirsi ingiustamente autorizzato ad ucciderla (informatica) programma destinato a eseguire operazioni lunghe e ripetitive ho lanciato il robot per la correzione automatica degli accenti nei documenti elettronici (musica) (tecnologia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (medicina) (tecnologia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (biologia) (tecnologia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (militare) (tecnologia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu un robot deve essere assistito da almeno una persona (gastronomia) (tecnologia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu hanno progettato delle macchine-robot che preparano alcune pietanze complesse (spregiativo) individuo poco consapevole, continuamente portato a rigettare qualsiasi relazione sociale profonda e che, ahimè, termina la vita nel nulla Sillabazione ro | bot Pronuncia IPA: /ro'bt/

IPA: /'rbot/ (meno correttamente)

IPA: /'bo/ (alla francese)

IPA: /'bt/ (all'inglese)

IPA: /'robot/ (alla ceca) Etimologia / Derivazione dal ceco robot, neologismo che fu coniato dallo scrittore di fantascienza Karel Capek dalla parola robota, ossia «lavoro» nel senso servile del termine, e utilizzato per la prima volta nella sua opera teatrale R.U.R. del 1920; in italiano è arrivato attraverso il francese robot Sinonimi ( per estensione ) robo

robo automa, androide

modello artificiale

( raro ) ( gergale ) modello

modello ( senso figurato ) (di persona) burattino, marionetta, manichino

burattino, marionetta, manichino (spregiativo) nullità Parole derivate biorobot, cane-robot, cardiorobot, chatbot, chirurgo robot, microrobot, minirobot, robotica, robotico, robot-chirurgo, robot-geologo, robotizzare, robotizzazione, robot umanoide

(per estensione) robo-advisor Termini correlati ( per estensione ) interagire

interagire virtuale

lettura

interattivo, automatico

informatica, elettrotecnica, fisica, matematica

( per estensione ) ( senso figurato ) comando, precisione

comando, precisione ( per estensione ) manopola

manopola computer

( per estensione ) potenza

potenza circuito

( raro ) motore, supporto

motore, supporto ( per estensione ) etica

etica ( per estensione ) privato, pubblico

privato, pubblico video, telecamera, microfono

( per estensione ) autonomia, sensore

autonomia, sensore disabilità

(per estensione) (storia) rivoluzione industriale Alterati (diminutivo) robotino, robottino

