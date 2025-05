Luis Borges grande autore argentino nei cruciverba: la soluzione è Jorge

Home / Soluzioni Cruciverba / Luis Borges grande autore argentino

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Luis Borges grande autore argentino' è 'Jorge'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

JORGE

Curiosità e Significato di "Jorge"

Hai risolto il cruciverba con Jorge? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Jorge.

Jorge Luis Borges è uno dei più influenti scrittori argentini del XX secolo, noto per la sua narrativa e i suoi poemi che esplorano temi come l'infinito, il labirinto e la natura della realtà. Le sue opere, come Ficciones e El Aleph, hanno rivoluzionato la letteratura contemporanea.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il grande scultore autore del PartenoneIl grande poeta spagnolo autore delle SolitudiniJorge Luis scrittore argentinoLuis Borges scrittoreLuís de l autore dei Lusiadi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Jorge

Stai cercando la risposta alla definizione "Luis Borges grande autore argentino"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

J Jolly

O Otranto

R Roma

G Genova

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I O C N S I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INCISO" INCISO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.