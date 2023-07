Congegni per sollevare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Congegni per sollevare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BINDE

Significato/Curiosita : Congegni per sollevare

Tedesco krich – “congegno per far muovere le macchine da guerra”) o cricco, più correttamente martinetto, è un attrezzo per sollevare un veicolo a ruote... La chiesa di santa maria in binde, o chiesa di santa maria a bindis, è una chiesa sussidiaria nella parte vecchia del comune di mori in trentino. fa parte... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Congegni per sollevare : congegni; sollevare; Lo sono i congegni che simulano le funzioni viventi; congegni esplosivi; Nei congegni a scatto; Parti scorrevoli di congegni meccanici; La paura irrazionale di macchinari e congegni ; sollevare con le corde; sollevare con le braccia; Duri da sollevare ; Ardui da sollevare ; sollevare o sistemare qualcosa in alto con fatica;

