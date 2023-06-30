Dipinse un famoso Cristo morto

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Dipinse un famoso Cristo morto' è 'Mantegna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MANTEGNA

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Perché la soluzione è Mantegna? Mantegna è conosciuto per aver dipinto un celebre Cristo morto, un capolavoro che riflette la sua abilità nel rappresentare con grande realismo e intensità emotiva la scena della morte di Gesù. La composizione è caratterizzata da dettagli accurati e un uso sapiente della prospettiva, che conferiscono profondità alla rappresentazione. La sua capacità di catturare il dolore e la pietà trasmette un messaggio di grande impatto spirituale. Questo dipinto rimane una delle opere più significative della sua carriera artistica.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dipinse un famoso Cristo morto". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Dipinse un famoso Cristo morto nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Mantegna

Quando la definizione "Dipinse un famoso Cristo morto" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dipinse un famoso Cristo morto" conferma che la soluzione 'Mantegna' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Mantegna

M Milano A Ancona N Napoli T Torino E Empoli G Genova N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dipinse un famoso Cristo morto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Mantegna' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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