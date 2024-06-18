Attributo del famoso Cristo di Rio de Janeiro

Home / Soluzioni Cruciverba / Attributo del famoso Cristo di Rio de Janeiro

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Attributo del famoso Cristo di Rio de Janeiro' è 'Redentore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: REDENTORE

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Redentore? Il Redentore è una statua imponente che si erge sulla collina del Corcovado, simbolo della città di Rio de Janeiro e della sua spiritualità. Questa figura rappresenta la misericordia e la speranza per i credenti, diventando un'icona riconoscibile in tutto il mondo. La sua posizione strategica permette di ammirare un panorama unico sulla città e il mare. La presenza di questa opera artistica e religiosa rafforza il senso di fede e unità tra i cittadini, rendendo Rio un luogo di grande significato culturale e spirituale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Attributo del famoso Cristo di Rio de Janeiro". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Attributo del famoso Cristo di Rio de Janeiro nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Redentore

Se la definizione "Attributo del famoso Cristo di Rio de Janeiro" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Attributo del famoso Cristo di Rio de Janeiro" conferma che la soluzione 'Redentore' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Redentore

R Roma E Empoli D Domodossola E Empoli N Napoli T Torino O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Attributo del famoso Cristo di Rio de Janeiro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Redentore' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Dà il nome a una celebre festa venezianaIl Cristo sulla montagna del CorcovadoLiberatore di schiaviStadio calcistico di Rio de JaneiroLo storico stadio di Rio de JaneiroSigla di Rio de JaneiroLo stadio di Rio de JaneiroQuello di Zucchero sovrasta Rio de Janeiro