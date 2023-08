Dipinse Cristo nella tempesta sul mare di Galilea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dipinse Cristo nella tempesta sul mare di Galilea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : REMBRANDT

Significato/Curiosita : Dipinse cristo nella tempesta sul mare di galilea

Kunstslammlungen, dresda ritratto di johannes wtenbogaert (1633), olio su tela, rijksmuseum, amsterdam cristo nella tempesta sul mare di galilea (1633), olio su tela... Significati, vedi rembrandt (disambigua). rembrandt harmenszoon van rijn (/'rmbrnt 'hrmnszo:n vn rn/), meglio noto semplicemente come rembrandt, (leida... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

