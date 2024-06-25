Dipinse il Cristo morto di Brera

SOLUZIONE: MANTEGNA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Dipinse il Cristo morto di Brera" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dipinse il Cristo morto di Brera". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Mantegna? Mantegna è un artista rinascimentale noto per le sue opere intense e dettagliate, tra cui un celebre affresco raffigurante il corpo senza vita di Gesù, custodito a Milano. Questo capolavoro si distingue per la composizione rigorosa e il realismo crudo, che trasmettono un senso di sofferenza e pietà profonde. La sua abilità nel rappresentare la figura umana con grande precisione e profondità emotiva ha influenzato molti artisti successivi. La sua arte continua a suscitare ammirazione e riflessione.

La soluzione associata alla definizione "Dipinse il Cristo morto di Brera" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dipinse il Cristo morto di Brera" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Mantegna:

M Milano A Ancona N Napoli T Torino E Empoli G Genova N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dipinse il Cristo morto di Brera" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

