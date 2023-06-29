Permette l articolazione della gamba nei cruciverba: la soluzione è Rotula
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Permette l articolazione della gamba' è 'Rotula'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
ROTULA
Curiosità e Significato di Rotula
Hai risolto il cruciverba con Rotula? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Rotula.
Come si scrive la soluzione Rotula
Le 6 lettere della soluzione Rotula:
