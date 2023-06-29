Permette l articolazione della gamba nei cruciverba: la soluzione è Rotula

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Permette l articolazione della gamba' è 'Rotula'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ROTULA

Curiosità e Significato di Rotula

Hai risolto il cruciverba con Rotula? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Rotula.

Come si scrive la soluzione Rotula

Stai cercando la risposta alla definizione "Permette l articolazione della gamba"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

R Roma

O Otranto

T Torino

U Udine

L Livorno

A Ancona

