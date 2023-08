L articolazione del bacino con la gamba - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L articolazione del bacino con la gamba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ANCA

Significato/Curiosita : L articolazione del bacino con la gamba

(o talo) del piede (articolazione talocrurale). l'articolazione tra tibia ed astragalo sopporta un peso maggiore rispetto all'articolazione tra quest'ultimo... Disambiguazione – se stai cercando l'osso dell'anca, vedi osso iliaco. questa voce o sezione sull'argomento anatomia è priva o carente di note e riferimenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

