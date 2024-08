La Soluzione ♚ Una tomba preistorica La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : DOLMEN La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente DOLMEN

Curiosità su Una tomba preistorica: alla fine del III millennio a. Il dolmen è un tipo di tomba megalitica preistorica a camera singola e, insieme al cromlech (come Stonehenge in Gran Bretagna) e al menhir, costituisce il tipo più noto tra i monumenti megalitici. La realizzazione dei dolmen viene collocata nell'arco di tempo che va dalla fine del V millennio a. C.

Altre Definizioni con dolmen; tomba; preistorica; Tomba preistorica; Tomba dell età della pietra; Una tomba dell età della pietra; Vi sorge la tomba di Benito Mussolini; Deposta nella tomba; Vi si trova la tomba di Tantalo; Il ghiacciaio d una famosa mummia preistorica; Resti di animali vissuti nell era preistorica;