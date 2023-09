Gas incolore con odore di gas naturale altamente esplosivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gas incolore con odore di gas naturale altamente esplosivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BUTANO

Significato/Curiosita : Gas incolore con odore di gas naturale altamente esplosivo

Detta biossido di zolfo o ossido di zolfo(iv)) è un gas incolore dal tipico odore empireumatico (di bruciato non necessariamente intenso ma soffocante)... Termine butano ci si riferisce ad un qualunque alcano avente formula bruta c4h10 o per antonomasia all'isomero lineare, chiamato più propriamente n-butano o... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 settembre 2023

