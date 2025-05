Un gas per gli accendini nei cruciverba: la soluzione è Butano

BUTANO

Curiosità e Significato di "Butano"

Il butano è un gas incolore e inodore utilizzato come combustibile nei gas per accendini. Grazie alla sua facilità di vaporizzazione e compattezza, permette di creare una fiamma stabile e immediata, rendendolo ideale per alimentare accendini portatili.

Come si scrive la soluzione: Butano

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un gas per gli accendini", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

B Bologna

U Udine

T Torino

A Ancona

N Napoli

O Otranto

