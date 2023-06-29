Si combatte con i tranquillanti

Home / Soluzioni Cruciverba / Si combatte con i tranquillanti

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si combatte con i tranquillanti' è 'Ansietà'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANSIETÀ

Perché la soluzione è Ansietà? L'ansietà è uno stato emotivo caratterizzato da tensione, preoccupazione e paura, spesso accompagnato da sintomi fisici come sudorazione e palpitazioni. Si combatte con i tranquillanti, farmaci che agiscono sul sistema nervoso centrale per alleviare le sensazioni di disagio e stress. Questi medicinali aiutano a ridurre l'intensità delle emozioni negative e favoriscono il rilassamento, permettendo alle persone di affrontare le situazioni che scatenano l'ansietà con maggiore calma e controllo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si combatte con i tranquillanti". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Si combatte con i tranquillanti nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ansietà

Questa pagina è dedicata alla definizione "Si combatte con i tranquillanti" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si combatte con i tranquillanti" conferma che la soluzione 'Ansietà' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Ansietà

A Ancona N Napoli S Savona I Imola E Empoli T Torino À -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si combatte con i tranquillanti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ansietà' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Timore angosciatoCi tormenta quando temiamo il peggioSi combatte intervenendo sui radar del nemicoSi combatte prendendo farmaci vasocostrittoriChi vi si getta combatteSi combatte con i dentifriciSi combatte con l insulina