Si combatte con i dentifrici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si combatte con i dentifrici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CARIE

Significato/Curiosità : Si combatte con i dentifrici

La carie è una delle comuni patologie dentali causata dalla demineralizzazione dello smalto dentale dovuta all'attività batterica. Per prevenire e combattere la carie, l'igiene orale è fondamentale, e i dentifrici giocano un ruolo essenziale. I dentifrici contengono sostanze detergenti, fluoruro e altri ingredienti che aiutano a rimuovere la placca batterica, prevenire l'accumulo di batteri e rafforzare lo smalto dentale. Spazzolare i denti regolarmente con dentifricio, associato all'uso del filo interdentale e di collutori, aiuta a mantenere una buona salute orale, prevenendo la formazione delle carie e mantenendo un sorriso sano e brillante.

