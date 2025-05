Una spesa che lascia a tasche vuote nei cruciverba: la soluzione è Salasso

SALASSO

Curiosità e Significato di "Salasso"

Il termine salasso indica una spesa eccessiva o un'uscita di denaro che provoca un significativo impoverimento delle finanze personali. Spesso usato in contesti finanziari o economici, suggerisce un prelievo oneroso che lascia le persone in difficoltà economica, come se avessero le tasche vuote.

Come si scrive la soluzione: Salasso

S Savona

A Ancona

L Livorno

A Ancona

S Savona

S Savona

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A I Q U E S M R Mostra soluzione



